Про це повідомили у вечірньому оперативному зведенні Генштабу 24 січня. І це не усі збиті "пташки" на сьогодні.
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У районі Бахмута українські захисники збили російський штурмовий літак Су-25,
– йдеться у повідомленні.
У генштабі також додали, що упродовж доби в районі Євгенівки Волноваського району за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52.
Нагадаємо, що вчора наші захисники теж мали успіхи у повітряному просторі та знищили аж 6 повітряних цілей ворога. А загалом, згідно з даними Генштабу, російська армія втратила уже 290 літаків.
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Актуально про ситуацію біля Бахмута
- Військові аналітики вважають, що Кремль знову змінює тактику на Бахмутському напрямку після місяців невдалих спроб захопити місто та вийти на адмінкордони Донеччини.
- Так, військовий експерт Олексій Гетьман переконаний, що найманців ПВК "Вагнер" у цьому регіоні вороже командування може замінити на військових регулярних сил Росії.
- У Міноборони США зазначили, що Путін за будь-яку ціну готовий взяти Бахмут в оточення, тому кидає на штурм міста десятки тисяч мобілізованих.