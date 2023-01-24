Об этом сообщили в вечерней оперативной сводке Генштаба 24 января. И это не все сбитые "птички" на сегодня.

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В районе Бахмута украинские защитники сбили российский штурмовой самолет Су-25,

– говорится в сообщении.

В Генштабе также добавили, что в течение суток в районе Евгенивки Волновахского района за 30 минут были уничтожены 3 российских ударных вертолета Ка-52.

Напомним, что вчера наши защитники тоже имели успехи в воздушном пространстве и уничтожили 6 воздушных целей врага. В целом, согласно данным Генштаба, российская армия потеряла уже 290 самолетов.

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Актуально о ситуации у Бахмута

Военные аналитики считают, что Кремль снова меняет тактику на Бахмутском направлении после месяцев неудачных попыток захватить город и выйти на админграницы Донбасса.

Так, военный эксперт Алексей Гетьман убежден, что наемников ППК "Вагнер" в этом регионе враждебное командование может заменить военными регулярными силами России.

В Минобороны США отметили, что Путин любой ценой готов взять Бахмут в окружение, поэтому бросает на штурм города десятки тысяч мобилизованных.