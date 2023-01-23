Об уничтожении российских штурмовиков, вертолета и беспилотника сообщили в командовании нашей армии в понедельник, 23 января. По состоянию на утро в тот же день было известно, что украинским военным удалось ликвидировать 287 самолетов и 277 вертолетов. Однако похоже, что потери врага ежечасно растут.
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Какие именно вражеские летательные аппараты уничтожили ВСУ
Заметим, что это произошло на Восточном направлении фронта. Собственно, Вооруженные Силы уменьшили вражеский арсенал летательных аппаратов на:
- два штурмовика Су-25;
- ударный вертолет Ка-52;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59;
- БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Бьем врага вместе! Вместе – к победе,
– констатировали в Воздушных силах.
Успехи ВСУ 23 января / Картинка Воздушных сил ВСУ
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Ситуация на фронте: оккупанты теряют личный склад и оружие
- В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация по разным направлениям ведения боевых действий по состоянию на утро 23 января. Там отметили, что захватчики продолжают обстреливать украинские города и позиции ВСУ. В то же время, украинским военным удалось отбить атаки во врага районах 11 населенных пунктов.
- Кроме того, в командовании нашей армии констатировали, что россияне продолжают нести безумные потери. Такие выводы можно сделать потому, что больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными оккупантами. Только за недавнее время туда попали около 150 захватчиков, однако персонал больницы отказался сотрудничать с ними.
- К этой теме следует упомянуть заявление бывшего сотрудника СБУ и эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака. Он уверен в том, что никакие потери не остановят врага. Кремль использует людей как "пушечное мясо" – то есть Путину безразлично, сколько воинов "второй армии мира" погибнет в безрезультатных попытках захватить Украину.