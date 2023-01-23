Недавно состоялась очередная встреча стран в формате "Рамштайн", на которой союзники не приняли решения о предоставлении нашему государству боевых танков. Собственно, известно, что именно власти Германии заблокировали принятие этой инициативы, из-за чего соцсетями начал распространяться хештег "FreeLeopards". Все, что известно об этом, читайте в материале 24 Канала.
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"Леопарды" должны отправиться в Украину
#FreeLeopards можно перевести с английского как "свободные леопарды". Очевидно, означает этот хештег то, что боевые танки, названные в честь пятнистого животного, уже следует "отпустить" в Украину, ведь здесь они нужнее Вооруженным Силам. С помощью этого вооружения наше государство могло бы оттеснить российских оккупантов, однако похоже, что Олаф Шольц этого не понимает.
Stop Scholzing! Free the Leopards (остановите "Шольцинг" и освободите "Леопардов" – 24 Канал),
– пишут люди в разных странах и публикуют фото из демонстраций.
Известно, что многие собирались под офисом федерального канцлера Германии и требовало передачу нашему государству танков. На фотографиях и видео они обернуты флагами Украины и держат в руках плакаты с надписью "FreeLeopards".
Заметим, что к этому флешмобу присоединились многие политики. В частности, министр обороны Литвы Линас Линкявичюс.
Российские нацисты могут безнаказанно бомбить Киев, но украинцы не могут получить дальнобойную артиллерию, не могут получить танки и истребители для освобождения оккупированных и аннексированных территорий, потому что кто-то считает это провокацией? Абсурд,
– написал он.
Кроме того, известно, что демонстрации были также в Мюнхене, Баварии и других городах. Активисты отмечают, что демонстрации еще будут проходить через несколько недель, если Германия не пойдет на уступки в этом вопросе.
Следует также сказать, что официальный аккаунт Украины в Тик Ток опубликовал на своей странице видео с этим хештегом и призвал людей носить леопардовую одежду.
Леопардовая одежда была давно забыта, но теперь пора пересмотреть свой гардероб! Наденьте свою любимую леопардовую одежду и опубликуйте селфи из #FreeTheLeopards. Ввезем в Украину танки "Леопард",
– говорится в подписи к этому ролику.
Со Шольца смеются во всем мире
- К этой теме напомним, что 24 Канал также делал подборку мемов об Олафе Шольце, которыми в последние дни переполнена сеть. В основном эти картинки высмеивают нерешительность главы правления Германии и его нежелание помочь Вооруженным Силам.
- Заметим, что к высмеиванию Шольца присоединились не только украинцы, но и граждане других государств. В частности, в Польше. Следует сказать, что эта страна официально пригласила одобрение Германии на поставку Украине танков Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.