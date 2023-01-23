Нещодавно відбулась чергова зустріч країн у форматі "Рамштайн", на якій союзники не ухвалили рішення про надання нашій державі бойових танків. Власне, відомо, що саме влада Німеччини заблокувала прийняття цієї ініціативи, через що згодом соцмережами почав поширюватись гештег "FreeLeopards". Усе, що про це відомо, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Леопарди" мають відправитись в Україну

#FreeLeopards можна перекласти з англійської як "вільні леопарди". Очевидно, означає цей гештег те, що бойові танки, які названі на честь плямистої тварини, уже слід "відпустити" в Україну, адже тут вони потрібніші Збройним Силам. За допомогою цього озброєння наша держава могла б відтіснити російських окупантів, однак схоже, що Олаф Шольц цього не розуміє.

Stop Scholzing! Free the Leopards (зупиніть "Шольцінг" та звільніть "Леопардів" – 24 Канал),

– пишуть люди у різних країнах та публікують фото з демонстрацій.

Відомо, що чимало людей збиралося під офісом федерального канцлера Німеччини та вимагало передачу нашій державі танків. На світлинах та відео вони обгорнуті прапорами України та тримають у руках плакати з надписом "#FreeLeopards".

Зауважмо, що до цього флешмобу долучилося багато політиків. Зокрема, міністр оборони Литви Лінас Лінкявічус.

Російські нацисти можуть безкарно бомбити Київ, але українці не можуть отримати далекобійну артилерію, не можуть отримати танки та винищувачі для звільнення окупованих та анексованих територій, тому що хтось вважає, що це може бути провокацією? Абсурд,

– написав він.

Окрім того, відомо, що демонстрації були також у Мюнхені, Баварії та інших містах. активісти зазначають, що демонстрації ще відбуватися через декілька тижнів, якщо Німеччини не піде на поступки у цьому питанні.

Зверніть увагу! Однією з форм цього флешмобу є демонстрація одягу з леопардовим принтом. Чимало людей фотографують себе, скажімо, у леопардовому взутті чи верхньому одязі та виставляють це у мережі з підписом "FreeLeopards".

Слід також сказати, що офіційний акаунт України у Тік Ток опублікував на своїй сторінці відео з цим гештегом та закликав людей носити леопардовий одяг.

Леопардовий одяг був давно забутий, але тепер настав час переглянути свій гардероб! Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі з #FreeTheLeopards. Ввеземо в Україну танки "Леопард",

– йдеться у підписі до цього ролику.

Зі Шольца сміються у всьому світі