Наразі Берлін досі не дав позитивної відповіді. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Важливо Власні амбіції чи впертість: що насправді криється за рішенням Шольца щодо танків Leopard 2
Польща офіційно запросила схвалення Німеччини щодо танків для України
Як розповів Моравецький, Польща звернеться до уряду Німеччини за дозволом на постачання в Україну бойових танків Leopard.
Ми проситимемо такого дозволу, але це другорядне питання,
– заявив міністр.
За словами Моравецького, навіть якщо Польща врешті-решт не отримає схвалення Берліна, то вони хотіли б діяти в рамках невеликої коаліції.
"Якщо німців не буде в цій коаліції, ми все одно перекинемо наші танки в Україну разом з іншими", – додав Моравецький.
Що відомо про танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу
Leopard для України: останні новини
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2.
- Однак пропагандисти, як завжди, складають казочки. Так, ворог вже волає, що щонайменше 2 танки Leopard "помітили" у Миколаївській області.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що союзники можуть надати Україні приблизно 100 танків Leopard. Він наголосив, що допомога Україні потрібна швидко, а якщо Берлін цьому не сприятиме, то Польща діятиме самостійно.
- До речі, глава Пентагону Ллойд Остін і помічник Джо Байдена Джейк Салліван посварились із помічником Олафа Шольца через танки Leopard 2 для України.
- Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що танки Leopard все ж таки будуть в Україні. Проте публічна подача цього рішення все ще дискутується.
- Нагадаємо, що деякі іноземні ЗМІ повідомляли, що "Чехія і Словаччина, очевидно, готові відмовитися від танків Leopard-2 на користь України". Однак у міноборони Чехії підкреслили, що ця інформація не відповідає дійсності.
- Також були припущення, що Чехія може надати Україні Leopard 2 в обмін на американські танки Abrams. Однак й ця інформація є неправдивою.