Наразі Берлін досі не дав позитивної відповіді. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Польща офіційно запросила схвалення Німеччини щодо танків для України

Як розповів Моравецький, Польща звернеться до уряду Німеччини за дозволом на постачання в Україну бойових танків Leopard.

Ми проситимемо такого дозволу, але це другорядне питання,

– заявив міністр.

За словами Моравецького, навіть якщо Польща врешті-решт не отримає схвалення Берліна, то вони хотіли б діяти в рамках невеликої коаліції.

"Якщо німців не буде в цій коаліції, ми все одно перекинемо наші танки в Україну разом з іншими", – додав Моравецький.



Що відомо про танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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