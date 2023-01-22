Про це розповів представник пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Еспресо", передає 24 Канал.
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Консенсус вже сформований
За його словами, є прорив щодо надання Україні військової допомоги.
За останній рік вільний світ пройшов тектонічні кроки й зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйняття Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо по допомозі щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки – це вже прорив,
– наголосив Юсов.
Він також зазначив, що стосовно танків, то Україна ще не побачила остаточного оголошення публічного рішення, але консенсус вже сформований.
"Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2", – пояснив Юсов.
Результати "Рамштайну": головне
- Ллойд Остін підтвердив, що США та Німеччина танки поки не даватимуть. Однією з причин називають те, що на навчання на Abrams знадобиться час, якого замало.
- Глава Генштабу США заявив, що наразі союзники сфокусовані на допомозі Україні, щоб зробити її успішною на полі бою безпосередньо "зараз".
- Штати спробують використати "вікно можливостей між теперішнім часом і весною", щоб максимально підготувати ЗСУ.
- Велика Британія та декілька країн ЄС передадуть свої основні танки, зокрема, Challenger 2.
- Остін заявив, що Канада закупила систему ППО NASAMS для України.
- У Пентагоні вважають, що цьогоріч українцям буде складно видавити російські війська з усієї захопленої території України, але це не означає що це не може відбутися. Кажуть, що це буде "дуже-дуже" важко.