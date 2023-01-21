Втім, вважати її провальною точно не варто. Про це 24 Каналу сказав політолог Тарас Завгородній.
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Список достатньо солідний. Особливо, якщо порівняти з постачанням пів року тому,
– запевняє політолог.
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Як зауважив Завгородній, йдеться про зброю від американців для застосування HIMARS на 150 кілометрів. Це дає можливість Україні впевнено контролювати вихід з Криму, через який постачається техніка й боєприпаси у південні області. Крім того, Україні пообіцяли чимало бронетранспортерів.
"Прорвала блокаду Велика Британія, вириваючи козир – відмовку Олафа Шольца, який розповідав, що вони не хочуть надавати танки Україні, щоб не втягнути країни НАТО у війну з Росією", – зауважив Завгородній.
Важливо, що британці як країна Північноатлантичного Альянсу показали: усе не так страшно. За словами політолога, це створює додатковий тиск на Німеччину.
Від німців, акцентував політолог, вимагаються не самі танки, а дозвіл іншим країнам постачати їх. Відомо, що у Європі є близько 2 тисяч Leopard. Вони перебувають на озброєнні армій країн НАТО.
Результати восьмої зустрічі "Рамштайн": думка аналітика
- 20 січня відбулася восьма зустріч у форматі "Рамштайн". На думку військового аналітика Олексія Гетьмана, у нас могли були завищені очікування. Насправді ж Україні дали багато зброї, проте лише для захисту.
- Насамперед Україні потрібні важкі танки, без них наступати буде дуже важко. Важливо, що Захід не відмовив у наданні танків, рішення про це призупинили. Гетьман запевняє: є нюанси, яких не знаємо.
- Водночас новий імпульс отримала дискусія про передачу винищувачів. За словами аналітика, якщо здійсниться наша мрія отримати сучасні потужні літаки, щоб досягти переваги у повітрі, це дасть можливість швидко звільняти території.