Впрочем, считать ее провальной точно не стоит. Об этом 24 Канала сказал политолог Тарас Завгородний.

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Список достаточно солидный. Особенно, если сравнить со снабжением полгода назад,

– уверяет политолог.

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Как отметил Завгородний, речь идет об оружии от американцев для применения HIMARS на 150 километров. Это позволяет Украине уверенно контролировать выход из Крыма, через который поставляется техника и боеприпасы в южные области. Кроме того, Украине пообещали многие бронетранспортеры.

"Прорвала блокаду Великобритания, вырывая козырь – отговорку Олафа Шольца, который рассказывал, что они не хотят предоставлять танки Украине, чтобы не втянуть страны НАТО в войну с Россией", – отметил Завгородний.

Важно, что британцы, как страна Североатлантического Альянса, показали: все не так страшно. По словам политолога, это создает дополнительное давление на Германию.

От немцев, подчеркнул политолог, требуются не сами танки, а разрешение другим странам поставлять их. Известно, что в Европе есть около 2 тысяч Leopard. Они состоят на вооружении армий стран НАТО.

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