Впрочем, считать ее провальной точно не стоит. Об этом 24 Канала сказал политолог Тарас Завгородний.
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Список достаточно солидный. Особенно, если сравнить со снабжением полгода назад,
– уверяет политолог.
Есть интересные новинки
Как отметил Завгородний, речь идет об оружии от американцев для применения HIMARS на 150 километров. Это позволяет Украине уверенно контролировать выход из Крыма, через который поставляется техника и боеприпасы в южные области. Кроме того, Украине пообещали многие бронетранспортеры.
"Прорвала блокаду Великобритания, вырывая козырь – отговорку Олафа Шольца, который рассказывал, что они не хотят предоставлять танки Украине, чтобы не втянуть страны НАТО в войну с Россией", – отметил Завгородний.
Важно, что британцы, как страна Североатлантического Альянса, показали: все не так страшно. По словам политолога, это создает дополнительное давление на Германию.
От немцев, подчеркнул политолог, требуются не сами танки, а разрешение другим странам поставлять их. Известно, что в Европе есть около 2 тысяч Leopard. Они состоят на вооружении армий стран НАТО.
Результаты восьмой встречи "Рамштайн": мнение аналитика
- 20 января состоялась восьмая встреча в формате "Рамштайн". По мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, у нас могли быть завышены ожидания. На самом же деле Украине дали много оружия, но только для защиты.
- Прежде Украине нужны тяжелые танки, без них наступать будет очень трудно. Важно, что Запад не отказал в предоставлении танков, решение об этом было приостановлено. Гетман уверяет: есть нюансы, которых мы не знаем.
- В то же время, новый импульс получила дискуссия о передаче истребителей. По словам аналитика, если осуществится наша мечта получить современные мощные самолеты, чтобы добиться преимущества в воздухе, это позволит быстро освобождать территории.