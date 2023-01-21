Об этом для 24 Канала рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Он подчеркнул – никто не говорит, что саммит "Рамштайн" прошел отрицательно.

К теме Есть дополнительные аргументы для оптимизма, – Резников подвел итоги "Рамштайна"

"Возможно, у нас были завышенные ожидания. Мы ждали больше, чем то, что там произошло. Нам дали много оружия, но это для нашей защиты. Без танков наступать будет очень трудно", – отметил Гетьман.

Обратите внимание – Гетман об оружии для Украины: смотрите видео

Есть возможность получить вертолеты

По словам аналитика, если осуществится наша мечта получить современные мощные самолеты, чтобы добиться преимущества в воздухе, это позволит быстро освобождать территории. Однако, как отметил Гетьман, это будет возможно сразу после того, как примут решение поставлять тяжелую технику, а именно танки.

Очень хотелось бы получить ударные вертолеты Apache от Великобритании. Такие разговоры уже были. Три – четыре вертолета способны уничтожить более полусотни вражеской техники. У этого вертолета есть мощные средства для фиксации техники на поле боя, – сказал Гетьман.

Он отметил, что Запад не отказал в предоставлении танков. Решение об этом приостановили. По мнению Гетьмана, есть нюансы, которых мы не знаем.

"Верим нашим людям, которые над этим работают и надеемся, что получим Abrams и Leopard. На сегодняшний день можем обороняться тем, что нам предоставили, но мощно наступать мы не способны", – считает аналитик.

Восьмая встреча "Рамштайна" в Германии: последние новости