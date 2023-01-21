Про це для 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Він наголосив – ніхто не каже, що саміт "Рамштайн" пройшов негативно.

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"Можливо, у нас були завищені очікування. Ми чекали на більше, ніж те що там відбулося. Нам дали багато зброї, але це для нашого захисту. Без танків наступати буде дуже важко", – зазначив Гетьман.

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Є можливість отримати гелікоптери

За словами аналітика, якщо здійсниться наша мрія отримати сучасні потужні літаки, щоб досягти переваги у повітрі, це дасть можливість швидко звільняти території. Проте, як зазначив Гетьман, це буде можливим одразу після того, як ухвалять рішення постачати важку техніку, а саме танки.

Дуже хотілося б отримати ударні гелікоптери Apache від Великої Британії. Такі розмови вже були. Три – чотири гелікоптери здатні знищити понад пів сотні ворожої техніки. Цей гелікоптер має потужні засоби для фіксації техніки на полі бою, – сказав Гетьман.

Він наголосив, що Захід не відмовив у наданні танків. Рішення про це призупинили. На думку Гетьмана, є нюанси, яких не знаємо.

"Віримо нашим людям, які над цим працюють і сподіваємось, що отримаємо Abrams та Leopard. На сьогодні можемо оборонятися тим, що нам надали, але потужно наступати ми не здатні", – вважає аналітик.

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