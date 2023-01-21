Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону. За його словами, наразі уже сформовано коаліцію держав, які готові надати Україні танки.

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На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн" створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном",

– сказав Сибіга.

Він зауважив, що є певні формальності, "має бути певна політична воля", але все ж висловив переконання, що ключові гравці, від яких залежить рішення, таки мають чітке розуміння, чому важлива передача танків.

"Сумнівів немає, – вони у нас будуть", – резюмував радник.

Наступний "Рамштайн" буде авіаційний

На думку Сибіги, нині практично настав етап, коли знімається табу на постачання озброєнь для України, у тому числі танків, важкої бронетехніки.

І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні Президент під час свого виступу це озвучив, що наступний "Рамштайн" буде авіаційний,

– додав заступник очільника ОП.

За його словами, міжнародні партнери розуміють, що інвестиції в безпеку України тепер передбачають мир і закінчення війни і є інвестиціями в безпеку Європейського континенту.

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В ОП закликали союзників "наважуватись" швидше

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк все ж дещо різкіше відреагував на "формальності", а скоріше нерішучість деяких держав. Він закликав приймати рішення швидше.

Післямова до глобальної нерішучості. Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки Росії,

– наголосив Подоляк.

Він зауважив, що сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей.

Післямова до глобальної нерішучості…

Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки Рф.

Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання – це смерті українців. Думайте швидше. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 21, 2023

Головне про результати зустрічі "Рамштайн"

Німеччина продовжує гальмувати процес передачі Україні танків Leopard.

Наразі 5 країн заявили, що готові передати нашій державі ці танки. Однак вони поки чекають на остаточне розв'язання питань з Берліном.

Водночас німецький виробник зброї заявив, що у будь-якому випадку не зможе надати танки Leopard Україні раніше 2024 року.

Велика Британія вже ухвалила рішення про передачу ескадрильї танків Challenger 2, однак цього, на жаль, недостатньо.

Важливо! Під час нового "Рамштайну" Україна запропонувала створити так звану "танкову коаліцію". Україні насамперед потрібно більше танків Leopard 2. Вони є на озброєнні Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції.