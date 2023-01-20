У п'ятницю, 20 січня, українську спільноту сколихнула новина про те, що країни Європи та США не надаватимуть нам танки Leopard 2. Проте Резніков констатував, що було також обговорення цього питання за "зачиненими дверима".

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За словами очільника відомства, все ж деякі держави дійшли згоди стосовно того, аби розпочати навчальні курси для українських танкових екіпажів з опанування Leopard 2. Це і є оптимістичним прорив стосовно "Леопардів". Резніков наголосив, що учасники зустрічі домовилися про те, аби допомагати ЗСУ, аби ті змогли проводити контрнаступи та звільнювати території нашої держави.

Ключова ціль членів клубу "Рамштайн" – це повна підтримка України до перемоги. Перемога України має бути однозначною і якомога швидшою без будь-яких умов. Це загальний настрій і те, що звучало сьогодні в залі від всіх учасників,

– заакцентував він.

Водночас Резніков сказав, що деякі країни оголосили про свої пакети військової допомоги не для широкого загалу. Власне, тому не про все можна сьогодні говорити.

Єдине, що можу сказати, – це дає мені додаткові аргументи для оптимізму, оскільки йдеться про потужне підсилення наших Збройних сил, сектору безпеки та оборони,

– додав Резніков.

Зверніть увагу! Питання щодо постачання літаків на зустрічі в Рамштайні, за словами Резнікова, не порушувалось. Водночас відомо, що наступна зустріч буде всередині лютого цього року. Найімовірніше, вона пройде у той час, коли буде нарада міністрів країн НАТО.

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