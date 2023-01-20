У Міноборони Фінляндії заявили, що Leopard можуть надіслати, якщо буде домовленість з союзниками. На озброєнні країни є 200 таких танків.

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Коли можуть оголосити про передачу Leopard 2

За словами спеціального радника міністра оборони Фінляндії Мійка Піннонена, рішення про безоплатну передачу танків Leopard 2 ухвалять окремо. Це може статися після обговорень із союзниками на авіабазі "Рамштайн" 20 січня у Німеччині.

Я можу лише сказати, що цей пакет не включає танки Leopard. Він складається з важкого озброєння та боєприпасів, – сказав Піннонен.

Угода про допомогу Україні

Фінляндія говорить про передачу танків, оскільки Швеція погодилася допомогти швидко замінити передану техніку у разі кризи. Міністри оборони Фінляндії та Швеції мають підписати за зустрічі "Рамштайн" заяву про підтримку України.

Згідно з цією угодою, Фінляндія постачає Україні військову техніку, а Швеція готова підтримати Фінляндію, якщо буде загроза.



Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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