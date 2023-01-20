У Міноборони Фінляндії заявили, що Leopard можуть надіслати, якщо буде домовленість з союзниками. На озброєнні країни є 200 таких танків.
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Коли можуть оголосити про передачу Leopard 2
За словами спеціального радника міністра оборони Фінляндії Мійка Піннонена, рішення про безоплатну передачу танків Leopard 2 ухвалять окремо. Це може статися після обговорень із союзниками на авіабазі "Рамштайн" 20 січня у Німеччині.
Я можу лише сказати, що цей пакет не включає танки Leopard. Він складається з важкого озброєння та боєприпасів, – сказав Піннонен.
Угода про допомогу Україні
Фінляндія говорить про передачу танків, оскільки Швеція погодилася допомогти швидко замінити передану техніку у разі кризи. Міністри оборони Фінляндії та Швеції мають підписати за зустрічі "Рамштайн" заяву про підтримку України.
Згідно з цією угодою, Фінляндія постачає Україні військову техніку, а Швеція готова підтримати Фінляндію, якщо буде загроза.
Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу
Україна очікує отримати танки Leopard: останні новини
- Німецький Бундестаг 19 січня голосував за передачу Україні танків Leopard 1 і Leopard 2. Однак голосування провалили.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що передасть Україні танки Leopard, якщо США нададуть танки Abrams.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що на зустрічі "Рамштайн" деякі країни скажуть про відправлення танків Leopard в Україну. Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус згодом повідомив, що такого рішення не ухвалили.
- Про передачу важких танків першими заявили у Польщі. Проте для реекспорту Leopard потрібен дозвіл Німеччини. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна готова передати роту танків і без згоди Берліна.