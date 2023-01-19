Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, повертаючись з Давосу, заявив, що Варша буде продовжувати докладати зусиль, щоб тиснути на уряд Шольца та Німеччину, щоб вони якнайшвидше відповіли на передачу Україні танків Leopard 2.

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Моравецький заявив, що від танків залежать шанси України

Також Моравецький натякнув, що Польща може й не питати дозволу Німеччини щодо передачі "Леопарів". Він наголосив, що швидка передача Україні танків зараз критично важлива, адже Росія вочевидь готує новий наступ.

Ми запропонували роту танків – 14 машин, але водночас потрібна гарантія, що інші теж щось робити. І серед цих інших, хто досі менше проявляв активність, м’яко кажучи, – Німеччина. Тож ми продовжимо боротися і тиснути на офіс канцлера, щоби вони якнайшвидше відреагували на нашу пропозицію,

– сказав Моравецький.

Прем'єр додав, що Польща домовилася з Україною та партнерами із Західної Європи, що передадуть танки Leopard разом.

"Надання згоди тут має другорядну роль. Ми або швидко отримаємо цю згоду, або почнемо діяти самі. Тут найважливіше, щоби німці – але й не тільки вони, а також Данія, Фінляндія, Франція, та передусім Німеччина – запропонували свої сучасні танки якнайшвидше. Тому що від цього залежить спроможність захистити свободу України, відтак від цього залежить безпека усієї Європи", – резюмував він.

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