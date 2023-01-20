В Минобороны Финляндии заявили, что Leopard могут быть направлены, если будет договоренность с союзниками. На вооружении страны 200 таких танков.
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Когда могут объявить о передаче Leopard 2
По словам специального советника министра обороны Финляндии Мойка Пиннонена, решение о безвозмездной передаче танков Leopard 2 будет принято отдельно. Это может произойти после обсуждений с союзниками на авиабазе "Рамштайн" 20 января в Германии.
Я могу сказать, что этот пакет не включает танки Leopard. Он состоит из тяжелого вооружения и боеприпасов, – сказал Пиннонен.
Соглашение о помощи Украине
Финляндия говорит о передаче танков, поскольку Швеция согласилась помочь быстро заменить переданную технику в случае кризиса. Министры обороны Финляндии и Швеции должны подписать при встрече "Рамштайн" заявление о поддержке Украины.
Согласно этому соглашению, Финляндия снабжает Украину военной техникой, а Швеция готова поддержать Финляндию, если будет угроза.
Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 Канала
Украина ожидает получить танки Leopard: последние новости
- Немецкий Бундестаг 19 января голосовал за передачу Украине танков Leopard 1 и Leopard 2. Однако голосование провалили.
- Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что передаст Украине танки Leopard, если США предоставят танки Abrams.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что на встрече "Рамштайна" некоторые страны скажут об отправке танков Leopard в Украину. Однако министр обороны Германии Борис Писториус впоследствии сообщил, что такое решение не было принято.
- О передаче тяжелых танков первыми заявили в Польше. Однако для реэкспорта Leopard требуется разрешение Германии. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готова передать роту танков и без согласия Берлина.