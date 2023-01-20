В Минобороны Финляндии заявили, что Leopard могут быть направлены, если будет договоренность с союзниками. На вооружении страны 200 таких танков.

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Когда могут объявить о передаче Leopard 2

По словам специального советника министра обороны Финляндии Мойка Пиннонена, решение о безвозмездной передаче танков Leopard 2 будет принято отдельно. Это может произойти после обсуждений с союзниками на авиабазе "Рамштайн" 20 января в Германии.

Я могу сказать, что этот пакет не включает танки Leopard. Он состоит из тяжелого вооружения и боеприпасов, – сказал Пиннонен.

Соглашение о помощи Украине

Финляндия говорит о передаче танков, поскольку Швеция согласилась помочь быстро заменить переданную технику в случае кризиса. Министры обороны Финляндии и Швеции должны подписать при встрече "Рамштайн" заявление о поддержке Украины.

Согласно этому соглашению, Финляндия снабжает Украину военной техникой, а Швеция готова поддержать Финляндию, если будет угроза.



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