Этот пакет помощи оказался самым большим из всех, которые предоставляли до этого. Об этом сообщил министр обороны Микко Савола.
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Финляндия передаст Украине новую помощь
Решение о новом пакете помощи было принято 19 января. Его сумма составляет более 400 миллионов евро.
Пакет вооружения, который мы отправляем сейчас – самый большой из всех, которые уже были. Финляндия предоставляет тяжелое вооружение и боеприпасы,
– заявил Микко Савола.
Что входит в новый пакет помощи и когда его отправят – пока неизвестно. Однако, по словам министра обороны, помощь будет предоставлена с учетом запросов Украины и того, что могла предоставить Финляндия из своих имеющихся запасов.
Отмечается, что предоставление вооружения стало возможным благодаря двустороннему сотрудничеству Финляндии и Швеции. Так, сегодня, 20 января, эти страны подпишут двустороннюю декларацию, которая предусматривает, что Швеция поможет Финляндии компенсировать то, что она передала Украине.
Какие еще страны помогают Украине: последние новости
- В США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Его общий размер – 2,5 миллиарда долларов.
- Министры 9 стран мира не только осудили агрессию России против Украины. Они еще и обязались нашему государству передать все необходимое для того, чтобы она одержала победу. Речь идет об Эстонии, Великобритании, Польше, Латвии, Литве, Дании, Чехии, Нидерландах и Словакии.
- Правительство Эстонии решило предоставить Украине еще больше военной помощи. Ее сумма составляет 113 миллионов евро.
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что правительство приняло решение о пакете военной поддержки Украины, состоящем из трех частей, включая начало поставок артиллерийской системы Archer.
- Так, Швеция должна прислать в Украину 50 боевых машин пехоты CV90 и колесные 155-мм гаубицы Archer, а также противотанковый комплекс NLAW.