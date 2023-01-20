Этот пакет помощи оказался самым большим из всех, которые предоставляли до этого. Об этом сообщил министр обороны Микко Савола.

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Финляндия передаст Украине новую помощь

Решение о новом пакете помощи было принято 19 января. Его сумма составляет более 400 миллионов евро.

Обратите внимание! Ориентировочная стоимость всей помощи, предоставленной Финляндией Украине с 24 февраля, составляет 590 миллионов евро.

Пакет вооружения, который мы отправляем сейчас – самый большой из всех, которые уже были. Финляндия предоставляет тяжелое вооружение и боеприпасы,

– заявил Микко Савола.

Что входит в новый пакет помощи и когда его отправят – пока неизвестно. Однако, по словам министра обороны, помощь будет предоставлена с учетом запросов Украины и того, что могла предоставить Финляндия из своих имеющихся запасов.

Отмечается, что предоставление вооружения стало возможным благодаря двустороннему сотрудничеству Финляндии и Швеции. Так, сегодня, 20 января, эти страны подпишут двустороннюю декларацию, которая предусматривает, что Швеция поможет Финляндии компенсировать то, что она передала Украине.

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