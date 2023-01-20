Цей пакет допомоги виявився найбільшим з усіх, які надавали до цього. Про це повідомив міністр оборони Мікко Савола.

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Фінляндія передасть Україні нову допомогу

Рішення про новий пакет допомоги ухвалили 19 січня. Його сума становить понад 400 мільйони євро.

Зверніть увагу! Орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з 24 лютого, становить 590 мільйонів євро.

Пакет озброєння, який ми відправляємо зараз - найбільший з усіх, які вже були. Фінляндія надає важке озброєння та боєприпаси,

– заявив Мікко Савола.

Що входить до нового пакету допомоги та коли його відправлять – поки не відомо. Однак, за словами міністра оборони, допомогу передадуть з урахуванням запитів України і того, що могла надати Фінляндія зі своїх наявних запасів.

Зазначається, що надання озброєння стало можливим завдяки двосторонній співпраці Фінляндії та Швеції. Так, сьогодні, 20 січня, ці країни підпишуть двосторонню декларацію, яка передбачає, що Швеція допоможе Фінляндії компенсувати те, що вона передала Україні.

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