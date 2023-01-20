Речниця Міноборони США Сабріна Сінгх сказала про це на брифінгу в Пентагоні, інформує 24 Канал. Вона також пояснила, чи це впливає на готовність військових США захищати інтереси країни.

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Звідки постачають зброю Україні

Ми достатньо регулярно постачаємо в Україну різні боєприпаси, матеріали, озброєння й обладнання. І частково, аби гарантувати, що ми можемо зробити це швидко, ми співпрацюємо з Республікою Корея й Ізраїлем, коли доходить до вилучення з наших складів (на території цих країн – 24 Канал),

– заявила Сабріна Сінгх.

Вона пояснила, що така схема постачання озброєння та іншої техніки Україні:

не впливає на готовність американських сил захищати інтереси США всередині країни та за кордоном;

допомагає швидко забезпечити ЗСУ всім необхідним.

Зверніть увагу! 19 січня 9 країн пообіцяли надавати "безпрецедентну допомогу" Україні, яка включає танки, гаубиці та боєприпаси. Окрім того, 20 січня відбудеться восьма зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України вже прибув на авіабазу та анонсував "чудові новини" для українських солдатів.

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