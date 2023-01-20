Пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх сказала об этом на брифинге в Пентагоне, информирует 24 Канал. Она также объяснила, влияет ли это на готовность военных США защищать интересы страны.

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Откуда поставляют оружие Украине

Мы достаточно регулярно поставляем в Украину разные боеприпасы, материалы, вооружение и оборудование. И частично, чтобы гарантировать, что мы можем сделать это быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея и Израилем, когда доходит до извлечения из наших складов (на территории этих стран – 24 Канал),

– заявила Сабрина Сингх.

Она пояснила, что такова схема поставок вооружения и другой техники Украине:

не влияет на готовность американских сил защищать интересы США внутри страны и за границей;

помогает быстро обеспечить ВСУ всем необходимым.

Обратите внимание! 19 января 9 стран пообещали оказывать "беспрецедентную помощь" Украине, которая включает в себя танки, гаубицы и боеприпасы. Кроме того, 20 января состоится восьмая встреча министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины уже прибыл на авиабазу и анонсировал "прекрасные новости" для украинских солдат.

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