В пятницу, 20 января, украинское сообщество всколыхнула новость о том, что страны Европы и США не будут предоставлять нам танки Leopard 2. Однако Резников констатировал, что было также обсуждение этого вопроса за "закрытой дверью".

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Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется

По словам главы ведомства, все же некоторые государства пришли к согласию относительно того, чтобы начать учебные курсы для украинских танковых экипажей с овладения Leopard 2. Это и оптимистичный прорыв в отношении "Леопардов". Резников подчеркнул, что участники встречи договорились о том, чтобы помогать ВСУ, чтобы те смогли проводить контрнаступления и освобождать территории нашего государства.

Ключевая цель членов клуба "Рамштайн" – это полная поддержка Украины к победе. Победа Украины должна быть однозначной и как можно скорее без каких-либо условий. Это общий настрой и то, что звучало сегодня в зале от всех участников,

– акцентировал он.

В то же время Резников сказал, что некоторые страны объявили о своих пакетах военной помощи не для широкой общественности. Собственно, потому не обо всем можно сегодня говорить.

Единственное, что могу сказать – это дает мне дополнительные аргументы для оптимизма, поскольку речь идет о мощном усилении наших Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны.

– добавил Резников.

Обратите внимание! Вопрос по поставкам самолетов на встречи в Рамштайне, по словам Резникова, не поднимался. В то же время, известно, что следующая встреча будет внутри февраля этого года. Скорее всего, она пройдет в то время, когда будет совещание министров стран НАТО.

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