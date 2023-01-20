В эфире телемарафона советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что мир не должен медлить. Ведь каждая минута, час и день может стоить жизни украинцев.

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Партнеры не должны медлить

Подоляк повторил призывы Зеленского не медлить с военной помощью. По словам советника главы ОП, Украина ценит то, что международные партнеры изменили свою позицию по поводу войны, развязанной Россией. Но важно делать все возможное, чтобы победа нашего государства наступила максимально быстро.

Каждый день промедления – это конкретная жизнь. И мы не можем терять эти жизни, потому что нет сегодня танков, значит, погибнет ряд наших людей. А это потери для их семей. Надо, чтобы это наши партнеры тоже понимали,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Украина не обращается к партнерам с абстрактными просьбами. Мы просим те же танки и самолеты, чтобы спасти человеческую жизнь. Ведь промедление, к сожалению, уносит жизни наших граждан.

Подоляк отметил, что партнеры понимают, что оружие позволит локализовать войну России против Украины. По его словам, достаточное количество вооружения позволяет не масштабировать войну, оставляя ее в пределах оккупированных территорий. Кроме того, военная помощь позволит ускорить победу нашего государства.

Солидарен с Украиной министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В своем твиттере он написал: "Вооружение Украины для отпора российской агрессии – это не какое-то решение. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по доставке Leopard. Нам нужны действия сейчас".

"Рамштайн" на этот раз можно назвать "бронетанковым"

На этом сделал акцент замглавы ОП Андрея Ермака Андрей Сибига. Он добавил, что "этот "Рамштайн" создаст новую реальность". В то же время встречу 20 января можно назвать "бронетанковой".

Зеленский призвал предоставить истребители

Заметим, что в речи Зеленского во время "Рамштайна" он призвал международных партнеров к решительным действиям. В частности, он попросил в следующее собрание нашему государству предоставить ракеты большей дальности, а также истребители F-16.

По словам главы государства, у союзников Украины есть силы, которые гарантировали бы артиллерию, а также авиацию, которые могут уничтожить террор. Кроме того они могут обеспечить победу.