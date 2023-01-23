За словами пропагандистів, тягачі зі зброєю рухалися в напрямку бронетанкового заводу. Цю інформацію взялися спростовувати у Центрі стратегічних комунікацій.

Важливо Власні амбіції чи впертість: що насправді криється за рішенням Шольца щодо танків Leopard 2

Танків ще немає, але окупанти "вже їх знищують"

Невдовзі українські військові лише почнуть навчання користуванню Leopard 2 в Польщі. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Тож поки українські танкісти ще навіть не розпочали навчання, а світ досі обговорює передачу Leopard-2, у Росії вже готуються їх знищувати.

Зауважимо, що через брак реальних перемог на фронті, окупанти змушені вигадувати собі досягнення на полі бою. Нерідко доходить просто до абсурду. До прикладу, якщо вірити заявам балакучої голови міноборони Кремля Ігоря Конашенкова, окупанти знищили вже більше HIMARS, ніж Україна отримала.



Фейк окупантів / Фото Spravdi

Передача Україні Leopard 2: головне

Варто пояснити, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2.

щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. Пісторіус доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане" та заявив, що видав наказ про перевірку, якими є запаси танків у Бундесвері та у промисловості.

Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що танки Leopard будуть в Україні, але публічна подача цього рішення все ще дискутується.

Зверніть увагу! 20 січня відбулася восьма зустріч у форматі "Рамштайн". На думку військового аналітика Олексія Гетьмана, у нас могли були завищені очікування. Насправді ж Україні дали багато зброї, проте лише для захисту.