По словам пропагандистов, тягачи с оружием двигались в направлении бронетанкового завода. Эту информацию принялись опровергать в Центре стратегических коммуникаций.

Важно Собственные амбиции или упрямство: что на самом деле кроется за решением Шольца по танкам Leopard 2

Танков еще нет, но оккупанты "уже их уничтожают"

Вскоре украинские военные начнут обучение пользованию Leopard 2 в Польше. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Так что пока украинские танкисты еще даже не начали учебу, а мир до сих пор обсуждает передачу Leopard-2, в России уже готовятся их уничтожать.

Заметим, что за неимением реальных побед на фронте, оккупанты вынуждены придумывать себе достижения на поле боя. Нередко доходит до абсурда. К примеру, если верить заявлениям болтливого главы минобороны Кремля Игоря Конашенкова, оккупанты уничтожили уже больше HIMARS, чем Украина получила.



Фейк кафиров / Фото Spravdi

Передача Украины Leopard 2: главное

Следует объяснить, что министр обороны Германии Борис Писториус на встрече в формате "Рамштайн" 20 января заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2.

о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. Писториус поручил подготовиться своему министерству ко "дню, который, возможно, наступит" и заявил, что издал приказ о проверке, каковы запасы танков в Бундесвере и промышленности.

Спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что танки Leopard будут в Украине, но публичная подача этого решения все еще дискутируется.

Обратите внимание! 20 января состоялась восьмая встреча в формате "Рамштайн". По мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, у нас могли быть завышены ожидания. На самом же деле Украине дали много оружия, но только для защиты.