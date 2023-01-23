Пока Берлин до сих пор не дал положительного ответа. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Польша официально запросила одобрение Германии относительно танков для Украины

Как рассказал Моравецкий, Польша обратится к правительству Германии за разрешением на поставку в Украину боевых танков Leopard.

Мы будем просить такого разрешения, но это второстепенный вопрос,

– заявил министр.

По словам Моравецкого, даже если Польша в конце концов не получит одобрения Берлина, они хотели бы действовать в рамках небольшой коалиции.

"Если немцев не будет в этой коалиции, мы все равно перекинем наши танки в Украину вместе с другими", – добавил Моравецкий.



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