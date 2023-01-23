В СМИ отмечают, что Вашингтон возмущен тем, что правительство Германии публично поставило условия для поставки танков Leopard в Украину.
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Напряженная встреча Остина и Шмида
Союзники Германии по НАТО отреагировали едва скрываемым открытым непониманием или гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard. Особенно резким был тон в правительстве США,
– говорится в публикации.
Особенно напряженной, по данным издания, была встреча Остина и Шмидта.
Остин тщетно пытался на заседании "Рамштайна" добиться обязательств по поставке самолетов Leopard 2. Издание сообщает, что Остин разошелся во взглядах с ближайшим доверенным лицом Шольца, а встреча чиновников, как отмечается, была "напряженной".
По информации издания, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером подверг резкой критике действия Германии.
Что известно о танках Leopard / Инфографика 24 канала
Что известно о решении Германии
- 20 января в Германии прошло заседание в формате "Раммштайн". Партнеры Украины не пришли к общему решению по передаче танков Leopard.
- Такая позиция вызвала шквал отрицательных эмоций не только у украинцев. После заседания многие немцы вышли на протест. Люди потребовали предоставить Украине необходимые боевые танки.
- В правительстве канцлера Германии Олафа Шольца опровергли утверждение, что Германия препятствует передаче танков. В свою очередь министр обороны Борис Писториус заявил, что в партнеры не пришли к единому мнению. К тому же есть веские причины против поставок танков. В то же время Писториус сказал, что поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения".