В СМИ отмечают, что Вашингтон возмущен тем, что правительство Германии публично поставило условия для поставки танков Leopard в Украину.

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Напряженная встреча Остина и Шмида

Союзники Германии по НАТО отреагировали едва скрываемым открытым непониманием или гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard. Особенно резким был тон в правительстве США,

– говорится в публикации.

Особенно напряженной, по данным издания, была встреча Остина и Шмидта.

Остин тщетно пытался на заседании "Рамштайна" добиться обязательств по поставке самолетов Leopard 2. Издание сообщает, что Остин разошелся во взглядах с ближайшим доверенным лицом Шольца, а встреча чиновников, как отмечается, была "напряженной".

По информации издания, советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером подверг резкой критике действия Германии.



Что известно о танках Leopard / Инфографика 24 канала

Что известно о решении Германии