У ЗМІ зазначають, що Вашингтон обурений тим, що уряд Німеччини публічно поставив умови для постачання танків Leopard до України.
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Напружена зустріч Остіна та Шміда
Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або гнівом, що ледь приховується, на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США,
– йдеться у публікації.
Особливо напруженою, за даними видання, була зустріч Остіна та Шмідта.
Остін марно намагався на засіданні "Рамштайну" домогтися зобов'язань щодо постачання літаків Leopard 2. Видання повідомляє, що Остін розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників, як зазначається, була "напруженою".
За інформацією видання, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван у телефонній розмові з радником німецького канцлера Єнсом Плетнером різко розкритикував дії Німеччини.
Що відомо про танки Leopard / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про рішення Німеччини
- 20 січня у Німеччині пройшло засідання у форматі "Рамштайн". Партнери України не дійшли до спільного рішення щодо передачі танків Leopard.
- Така позиція викликала шквал негативних емоцій не лише в українців. Після засідання багато німців вийшли на протест. Люди вимагали надати Україні необхідні бойові танки.
- В уряді канцлера Німеччини Олафа Шольца спростували твердження, що Німеччина перешкоджає передачі танків. Своєю чергою міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що в партнери не дійшли єдиної думки. До того ж є вагомі причини проти постачання танків. Водночас Пісторіус сказав, що доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла "діяти швидко" у разі "позитивного рішення".