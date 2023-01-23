У ЗМІ зазначають, що Вашингтон обурений тим, що уряд Німеччини публічно поставив умови для постачання танків Leopard до України.

Читайте також Зумовлене історично та політично: у NYT пояснили небажання Німеччини передавати танки Україні

Напружена зустріч Остіна та Шміда

Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або гнівом, що ледь приховується, на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США,

– йдеться у публікації.

Особливо напруженою, за даними видання, була зустріч Остіна та Шмідта.

Остін марно намагався на засіданні "Рамштайну" домогтися зобов'язань щодо постачання літаків Leopard 2. Видання повідомляє, що Остін розійшовся у поглядах із найближчою довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників, як зазначається, була "напруженою".

За інформацією видання, радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван у телефонній розмові з радником німецького канцлера Єнсом Плетнером різко розкритикував дії Німеччини.



Що відомо про танки Leopard / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про рішення Німеччини