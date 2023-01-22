Об этом говорится в статье американского издания The New York Times. Отмечается, что Германия строила послевоенную экономику на дешевых российских энергоносителях, торговле с Центральной и Восточной Европой, Советским Союзом и Китаем. Она считала – таким образом смягчает авторитаризм.

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Почему Германия дезориентирована

Война России против Украины бросила вызов Германии, руководство которой испытало политический и психологический шок. Агрессия подорвала много предположений по России. Журналисты считают, что именно эта дезориентация отражается в нежелании Германии отправить Украине свой основной боевой танк Leopard 2 или разрешить другим странам это сделать.

В NYT отметили, что позиция канцлера Олафа Шольца создала риск изоляции Германии и разозлила союзников. Самым главным следствием промедления может стать препятствие сдерживанию российского наступления, которое может произойти этой весной.

Нежелание Германии здесь можно описать одним словом. Это "история". Немцы хотят, чтобы их воспринимали как партнера, а не агрессора, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где немецкое оружие исторически использовалось для убийства миллионов людей, – сказал президент Американского совета из Германии Стивен Сокол.

Историк Германии и Европы из колледжа Святого Антония в Оксфорде Тимоти Гартон считает, что немцы рискуют неправильно понять уроки истории. Они до конца не знают, по какому плану действовать.

"Люди не хотят, чтобы немецкое оружие на передовой использовалось для убийства людей в этих регионах (Украина, Польша, Россия – 24 Канал). Позиция Германии глубоко запутана: старое мышление мертвое, а новое еще не родилось", – сказал он.

Внутренняя политика

Война в Украине вызвала дискуссию в демократической Германии по вооружению. Критики канцлера обвиняют его в неуверенном руководстве страной во время кризиса. Вицеголова Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге сказал, что путаница была особенно заметна в левой Социал-демократической партии Шольца, возглавляющей нынешнее правительство. Кроме этого, у крупнейших членов руководящей коалиции есть сильные пацифистские крылья.

"Шольц также должен думать о внутренней политике. По вопросам стратегии и политики многие социал-демократы являются ярыми пацифистами и он должен обратить на них внимание", – отметил Руге.

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Среди немцев существует беспокойство, что западные танки только увеличат количество убийств, не изменяя принципиально ход войны. По словам Томаса Кляйне-Брокгофа из Немецкого фонда Маршалла в Берлине, немецкие избиратели хотят, чтобы их лидеры всегда продвигали мирный вариант, выступали последними или в коалиции.

Затем Шольц двигается медленно, пытается привлечь своих избирателей (несмотря на раздражение его союзников по НАТО) и наконец согласится отправить танки. Такой подход, как отметили журналисты NYT, является попыткой уважать и обходить историческую память в стране, где многие названия полей сражений в Украине знакомы пожилым немцам или даже выросшим младшим слушая рассказы своих родителей.

Почему мы знаем "Азовсталь"? Кто оккупировал "Азовсталь"? Это были немцы. Каждый, кто здесь старше, знает, что такое поля смерти. Имена им знакомы. Послать туда танки? Ого. Послать туда гаубицы? Многим старикам это все еще трудно, – объяснил Кляйне-Брокгоф.

Какие последствия может получить Германия

Немецкие политики, выступающие за отправку танков, говорят, что сопротивление Германии "действовать своими силами" теперь рискует ее изолировать. Генрих Браусс, бывший немецкий генерал, сейчас работающий в Немецком совете по международным отношениям, утверждал, что победа над Россией в Украине отвечает собственным интересам Германии, поскольку украинцы борются за европейскую безопасность.

По мнению Брауса, если Германия таки откажется поставлять танки, то это будет катастрофическим для ее репутации.

"И это значительно снизит доверие к Германии как союзнику в НАТО", – добавил Генрих Браусс.



Почему Украине нужны тяжелые танки Lwopard / Инфографика 24 Канала