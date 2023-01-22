У Німеччині відбулася зустріч союзників України у форматі "Рамштайн", на якій обговорювали передачу танків нашій країні. У ЄС вже не приховують, що Німеччина гальмує процес. Сьогодні країна знову відмовилась постачати ці танки Україні. 24 Канал зібрав найактуальніші меми на цю тему.

До теми У ЄС заявили, що Україна не отримала танки на "Рамштайні" через Німеччину

Канцлера Німеччини висміюють навіть у Польщі

Польща була першою країною, яка офіційно заявила про бажання передати Україні німецькі танки Leopard. Але вона не може цього зробити без згоди країни-виробника.

Німеччина, за якою зараз спостерігає весь світ, відмовляється надавати Україні необхідні танки. Тож польське видання Wprost вийшло з обкладинкою на цю тему, висміявши побоювання німецького канцлера.

На карикатурі зобразили танк "Leopard 2", який заховав у пісок свою башту, подібно до того, як це роблять перелякані страуси. На бронемашині при цьому сидить канцлер Шольц.

Мережа вибухнула різноманітними мемами та карикатурами, які натякають на боягузливість Шольца.



Фото з КиївміськБудда у твітері

Українська сторона та міжнародні партнери невпинно закликають Шольца надати Україні Leopard-2. Здається, скоро навіть леопарди заговорять і особисто проситимуть у канцлера Німеччини "зелене світло" на постачання танків в Україну.



Фото з фейсбука Max Moshkovsky

У соцмережах також припустили, як відбувається діалог з канцлером у форматі "Рамштайн". Він хизується своєю "громовицею", проте позичати її не буде.

Також у мережі згадали дивну умову Шольца. Раніше він сказав, що дасть згоду на постачання танків в Україну, якщо США перші передадуть свої ABRAMS. Можливо, є ще якісь дитячі умови?

Тим часом Джонсонюк лиш осудливо спостерігає, оскільки його підлітковий період вже минув і такі дитячі забави не для нього. Сказали – зробили.

І трішки лайфстайлу:

Користувачка твітера написала, що треба передати Греті Тунберг інформацію про те, що Шольц тримає леопардів в неволі, коли вони повинні жити у степах Донбасу. Щоправда, вона обмовилась і написала "леопольди". Але особисто для нас так виглядає ще кумедніше, якщо вигадати додаткові сенси. Пане Шольц, Росія не почне "жити дружно" навіть якщо ви заховаєте танки у Нарнії.



