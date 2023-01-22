В Германии прошла встреча союзников Украины в формате "Рамштайн", на которой обсуждали передачу танков нашей стране. В ЕС уже не скрывают, что Германия тормозит процесс. Сегодня страна снова отказалась поставлять эти танки Украине. 24 Канал собрал самые актуальные мемы на эту тему.

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Канцлера Германии высмеивают даже в Польше

Польша была первой страной, официально заявившей о желании передать Украине немецкие танки Leopard. Но она не может этого сделать без согласия страны-производителя.

Германия, за которой сейчас наблюдает весь мир, отказывается предоставлять Украине необходимые танки. Польское издание Wprost вышло с обложкой на эту тему, высмеяв опасения немецкого канцлера.

На карикатуре изобразили танк "Leopard 2", спрятавший в песок свою башню, подобно тому, как это делают испуганные страусы. На бронемашине сидит канцлер Шольц.

Сеть разразилась мемами и карикатурами, которые намекают на трусость Шольца.



Фото КиївМіськБудда в твиттере

Украинская сторона и международные партнеры неустанно призывают Шольца предоставить Украине Leopard-2. Кажется, скоро даже леопарды заговорят и будут лично просить у канцлера Германии "зеленый свет" на поставку танков в Украину.



Фото из фейсбука Max Moshkovsky

В соцсетях также предположили, как проходит диалог с канцлером в формате "Рамштайн". Он кичится своей "громовицей", однако одалживать ее не будет.

Также в сети упомянули странное условие Шольца. Ранее он сказал, что даст согласие на поставку танков в Украину, если США первыми передадут свои ABRAMS. Может, есть еще какие-то детские условия?

Тем временем Джонсонюк лишь наблюдает с укором, поскольку его подростковый период уже прошел и такие детские забавы не для него. Сказали – сделали.

И немного лайфстайла:

Пользователь твиттера написала, что нужно передать Грете Тунберг информацию о том, что Шольц держит леопардов в неволе, когда они должны жить в степях Донбасса. Правда, она оговорилась и написала "леопольды". Но лично для нас так выглядит еще смешнее, если придумать дополнительные смыслы. Господин Шольц, Россия не станет "жить дружно", даже если вы спрячете танки в Нарнии.



