Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, вероятно, за резким изменением позиции Германии может стоять президент России Владимир Путин.
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Смена позиции Шольца
Николай Давидюк рассказал, что создается такое впечатление, что отношение Шольца к Украине после Нового года сильно изменилось.
У меня есть определенное сильное чувство, что Шольца поздравлял с Новым годом Путин. И поставил очень жесткий ультиматум,
– подчеркнул он.
По его словам, некоторые факторы существенно повлияли на позицию немца.
"Вспомните, какой он был до Нового года: вышел на первое место по помощи, просил прощения перед украинцами, обещал помогать, не желал победы Путину, видел победу Украины", – объяснил он.
Давидюк подчеркнул, что с началом 2023 года Шольц заявил, что не может передать Украине танки, не соглашается давать разрешение на их снабжение другим странам, о дополнительном оснащении оружием тоже теперь не говорится.
"Это как раз изменение и риторики, и поведения как политика", – заметил политолог.
По словам Давидюка, внимательными следует быть и к поведению нового министра обороны.
Николай Давидюк предположил, какая причина изменения позиции Олафа Шольца по отношению к Украине: смотрите видео
Чем подозрителен Писториус
Не меньше сомнений вызывает и глава немецкого Минобороны Борис Писториус.
Есть очень много страниц или строк, написанных на русском языке в его немецкой биографии,
– объяснил он.
Политолог сосредоточил внимание на том, что Писториус может иметь пророссийскую позицию.
"Возможно изменение риторики и тайное латентное партнерство с Путиным", – подчеркнул он.
Это может стать еще одной угрозой для Украины.
Чего на самом деле боятся немцы
По его мнению, Шольц боится, что по Германии будут ехать танки и люди будут бояться. Однако на самом деле причин, почему беспокойства среди немцев все же не будет, есть несколько.
- "Во-первых, они будут ехать в поездах.
- Во-вторых, они будут в чехлах.
- В-третьих, важно, чтобы в чехлах не были немецкие политики, потому что они сейчас сидят, ничего не видят и не слышат», – рассказал Николай Давидюк.
Он добавил, что правительство Германии должно помнить, что в Украине Россия продолжает убивать детей, а не бояться как-то там сентимента.
"У вас этот сантимент будет появляться дополнительно, если вы будете подыгрывать Путину. И эта связка рашистов и фашистов будет продолжаться", – подчеркнул он.
По мнению политолога, на самом деле россияне не боятся германских танков.
Сегодня мир боится российских танков и тупости, недальновидности тех, кто боится эти танки остановить,
– подчеркнул он.
По его словам, очень неуклюже прикрываться сегодня исторической памятью, потому что, например, Польша имеет на счет войны более болезненные воспоминания. Поляки 80 лет пытались забыть и вылечить свои раны.
"Поэтому они так сегодня работают, отдают последнее только помочь Украине, потому что знают, что будет дальше", – пояснил политолог.
Так что отговорки Германии звучат действительно странно.
Реакция украинской стороны на позицию Германии
На фоне последних событий наблюдается изменение отношения Украины к Германии и ее правительству.
"Если до этого мы благодарили Германию и за поддержку, за всю помощь, которую они оказывали, то сейчас мы снова можем вернуться к той сокрушительной критике, которая звучала из уст Украины на дипломатической, политической арене", – подчеркнул он.
По его мнению, удивительно, что Шольц с лета ни разу не приезжал в Украину.
"Почему? Война остановилась или детей перестали убивать?", – поинтересовался Давидюк.
Он отметил, что Олафа Шольца, как и президента Франции Эманюэля Макрона, следует приглашать на годовщину войны в Украину.
"Пусть приезжает в Киев и, кстати, пусть возьмет того министра, который говорил, что 3 дня и нас не будет", – подчеркнул политолог.
По его мнению, годовщина войны – это демонстрация того, что мы выжили, мы сильны, не сдаемся и сдаваться не будем.
Пусть приедут и поймут, что такое казацкий дух, что такое Украина и что значит Слава Украине!, потому что они в Германии, возможно, до конца понять и не умеют, и не могут,
– объяснил он.
Именно таким образом следует показывать нашу непокорность.
Германия блокирует решение предоставить Украине танки
- 20 января в Германии прошла встреча в формате "Рамштайн", на которой союзники Украины обсуждали военную поддержку нашего государства. Ключевым вопросом этого "Рамштайна" были танки Leopard 2.
- Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что союзники не пришли к согласию относительно танков.
- Говорили, что Германия ожидает, чтобы США передали Украине свои танки Abrams, после чего Берлин разблокирует поставки Leopard. Но министр Писториус тоже отрицал эту информацию.
- Украина все-таки получит танки Leopard 2, но от Польши. Польский премьер Матеуш Моравецкий даже допустил создание коалиции по передаче Украине современных танков без Германии.