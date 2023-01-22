Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, вероятно, за резким изменением позиции Германии может стоять президент России Владимир Путин.

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Смена позиции Шольца

Николай Давидюк рассказал, что создается такое впечатление, что отношение Шольца к Украине после Нового года сильно изменилось.

У меня есть определенное сильное чувство, что Шольца поздравлял с Новым годом Путин. И поставил очень жесткий ультиматум,

– подчеркнул он.

По его словам, некоторые факторы существенно повлияли на позицию немца.

"Вспомните, какой он был до Нового года: вышел на первое место по помощи, просил прощения перед украинцами, обещал помогать, не желал победы Путину, видел победу Украины", – объяснил он.

Давидюк подчеркнул, что с началом 2023 года Шольц заявил, что не может передать Украине танки, не соглашается давать разрешение на их снабжение другим странам, о дополнительном оснащении оружием тоже теперь не говорится.

"Это как раз изменение и риторики, и поведения как политика", – заметил политолог.

По словам Давидюка, внимательными следует быть и к поведению нового министра обороны.

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Чем подозрителен Писториус

Не меньше сомнений вызывает и глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

Есть очень много страниц или строк, написанных на русском языке в его немецкой биографии,

– объяснил он.

Политолог сосредоточил внимание на том, что Писториус может иметь пророссийскую позицию.

"Возможно изменение риторики и тайное латентное партнерство с Путиным", – подчеркнул он.

Это может стать еще одной угрозой для Украины.

Чего на самом деле боятся немцы

По его мнению, Шольц боится, что по Германии будут ехать танки и люди будут бояться. Однако на самом деле причин, почему беспокойства среди немцев все же не будет, есть несколько.

"Во-первых, они будут ехать в поездах.

Во-вторых, они будут в чехлах.

В-третьих, важно, чтобы в чехлах не были немецкие политики, потому что они сейчас сидят, ничего не видят и не слышат», – рассказал Николай Давидюк.

Он добавил, что правительство Германии должно помнить, что в Украине Россия продолжает убивать детей, а не бояться как-то там сентимента.

"У вас этот сантимент будет появляться дополнительно, если вы будете подыгрывать Путину. И эта связка рашистов и фашистов будет продолжаться", – подчеркнул он.

По мнению политолога, на самом деле россияне не боятся германских танков.

Сегодня мир боится российских танков и тупости, недальновидности тех, кто боится эти танки остановить,

– подчеркнул он.

По его словам, очень неуклюже прикрываться сегодня исторической памятью, потому что, например, Польша имеет на счет войны более болезненные воспоминания. Поляки 80 лет пытались забыть и вылечить свои раны.

"Поэтому они так сегодня работают, отдают последнее только помочь Украине, потому что знают, что будет дальше", – пояснил политолог.

Так что отговорки Германии звучат действительно странно.

Реакция украинской стороны на позицию Германии

На фоне последних событий наблюдается изменение отношения Украины к Германии и ее правительству.

"Если до этого мы благодарили Германию и за поддержку, за всю помощь, которую они оказывали, то сейчас мы снова можем вернуться к той сокрушительной критике, которая звучала из уст Украины на дипломатической, политической арене", – подчеркнул он.

По его мнению, удивительно, что Шольц с лета ни разу не приезжал в Украину.

"Почему? Война остановилась или детей перестали убивать?", – поинтересовался Давидюк.

Он отметил, что Олафа Шольца, как и президента Франции Эманюэля Макрона, следует приглашать на годовщину войны в Украину.

"Пусть приезжает в Киев и, кстати, пусть возьмет того министра, который говорил, что 3 дня и нас не будет", – подчеркнул политолог.

По его мнению, годовщина войны – это демонстрация того, что мы выжили, мы сильны, не сдаемся и сдаваться не будем.

Пусть приедут и поймут, что такое казацкий дух, что такое Украина и что значит Слава Украине!, потому что они в Германии, возможно, до конца понять и не умеют, и не могут,

– объяснил он.

Именно таким образом следует показывать нашу непокорность.

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