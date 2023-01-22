Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, российские власти, вероятно, разными способами подавляют недовольство.

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Сколько уже потеряла Россия

По данным Генштаба, потери россиян в войне составляют уже более 120 тысяч человек, и это только убитыми. Этот показатель превзошел потери США во Вьетнамской войне и потери СССР в Афганистане.

Иван Ступак отметил, что в Генштабе подсчитывают всех убитых, сражавшихся на стороне России, а россияне могут не учитывать в своих потерях зэков, так называемую "народную милицию ЛНР" и другие структуры.

"Я тоже прихожу к тому, что, пожалуй, нет такой цифры, которая будет для них порогом и они скажут, что что-то идет не по плану и нужно что-то менять", – сказал Ступак.

"Солдатские матери" не помогают

По словам экс-сотрудника СБУ, российская организация "Солдатские матери" провела масштабную работу во время войны в Чечне, чтобы остановить войну, но сейчас она превратилась в карманную организацию, "матери" которой пьют чай с Владимиром Путиным. Вместо тех матерей, которые не согласны с войной, называют агентами США и предателями.

Иван Ступак рассказывает о пороге потерь для россиян: смотрите видео

Ступака поразил момент в Макеевке, когда одномоментно были убиты сотни оккупантов из одного региона. Тогда "конвейером" начали хоронить убитых россиян и в российских пабликах начали появляться сообщения об возмущении сложившейся ситуации.

Одномоментно много людей и их все хоронят. Сегодня, завтра, послезавтра. Вытащили из-под завалов, в пакет замотали, вывезли, спрятали. Для этого региона это был траур и я увидел, что это действительно может быть той точкой, которая вводит систему в турбулентность, но российским властям как-то удалось это потушить либо угрозами, либо деньгами.

– отметил Ступак.

Он также рассказал, что был уверен, что должны быть какие-то числа, которые бы остановили россиян и они решили бы остановить войну.

"Но они наоборот идут в раш, ах так, значить всё, до конца идем", – сказал Ступак.

Что известно о потерях россиян