Такое мнение озвучили разведчики Минобороны Великобритании в актуальном отчете.
К теме 1,5-миллионная армия и новый план: что задумали Путин и Шойгу
О чем речь
17 января министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии, которую планируется реализовать в период с 2023 по 2026 год.
Отмечают, что российские войска планируют увеличить до 1,5 миллионов человек, то есть на 11%. Также Шойгу объявил о создании Московского и Ленинградского военных округов, частичном возвращении в советскую организацию войск на западе России.
Новый корпус хотят разместить в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.
Анализ британских разведчиков
Британская разведка подчеркнула, что эти решения кремлевских властей свидетельствуют, что Россия может готовиться к военной угрозе даже после окончания войны против Украины.
Впрочем, вероятнее всего, Россия столкнется с огромными трудностями в укомплектовании новых войск.
Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство предположительно считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако России будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение.
– объяснили в отчете разведки Великобритании.
Больше о планах России, которые так и останутся мечтами
- Минобороны страны-агрессора задумало реформировать свою армию прямо во время войны против Украины.
- Аналитики ISW считают, что реформа Шойгу может повлиять на ход войны только через полгода при условии, что все пойдет по плану.
- В настоящее время рубежное количество ВС России составляет 1 150 000 человек. Летом Путин увеличил свою армию на 140 000 солдат, правда, "почему-то" это никак не повлияло на ход войны.