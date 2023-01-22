Такое мнение озвучили разведчики Минобороны Великобритании в актуальном отчете.

К теме 1,5-миллионная армия и новый план: что задумали Путин и Шойгу

О чем речь

17 января министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии, которую планируется реализовать в период с 2023 по 2026 год.

Отмечают, что российские войска планируют увеличить до 1,5 миллионов человек, то есть на 11%. Также Шойгу объявил о создании Московского и Ленинградского военных округов, частичном возвращении в советскую организацию войск на западе России.

Новый корпус хотят разместить в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

Анализ британских разведчиков

Британская разведка подчеркнула, что эти решения кремлевских властей свидетельствуют, что Россия может готовиться к военной угрозе даже после окончания войны против Украины.

Впрочем, вероятнее всего, Россия столкнется с огромными трудностями в укомплектовании новых войск.

Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство предположительно считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако России будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение.

– объяснили в отчете разведки Великобритании.

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