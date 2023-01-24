Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам на поле боя. Также Украина активно работает на дипломатическом фронте, чтобы изолировать Россию. 24 Канал рассказывает о ключевых событиях 335 дня войны.

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05:20 Правозащитники поделились информацией о мобилизации на временно оккупированных территориях Донбасса. По имеющимся данным, там набирают в 20 раз меньше людей, чем раньше. В то же время с начала этого года запретили отсрочку в армию, которую можно было получить раньше. Также продолжают проводить медицинскую комиссию для всех мужчин до 60 лет.

03:26 В ГУР МО отметили, что в скором времени следует ожидать новых активных боевых действий. По словам Вадима Скибицкого, они будут на Донецком и Луганском направлениях. Ведь сейчас Герасимов будет пытаться выполнить поставленную перед ним и предшественником задачу – выйти на админграницы обеих областей.

01:46 Германия не будет блокировать передачу другим странам своих танков Leopard. Об этом заявил Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

00:39 Стало известно, что в Украине были введены новые санкции против РПЦ. Их 23 января ввели против значимых фигур этого "филиала ФСБ". В частности, говорится о протоиерее Михаиле Гундяеве. Напомним, что он – представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве.