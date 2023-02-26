Зауважимо, що про втрати окупантів на цьому напрямку фронту йдеться у зведення командування української армії щодо ситуації фронті станом на вечір 26 лютого. Там також сказано, що авіація ЗСУ за добу завдала 4 удари по районах зосередження ворога.

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У Кобзона аншлаг

Відомо, що найбільше ворог втратив мобілізованих солдатів поблизу Горлівки у період від 22 до 24 лютого. Йдеться про 30 ворожих вояків.

До місцевого моргу міської лікарні №2 міста Горлівки з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ. Вони були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та Росії,

– йдеться у повідомлення Генштабу.

Окрім того, там зазначено, що протягом доби окупанти завдали 11 авіаційних ударів та здійснили 17 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Херсона та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Внаслідок цього є жертви серед цивільного населення та пошкодження житлових будинків.

Зверніть увагу! Як пишуть у ЗСУ, в районі Горлівки 23 лютого окупанти провели виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців так званої ПВК "Вагнера". Цих загарбників ліквідували українські вояки у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку. Після закінчення експертизи їхні тіла вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська, що на території Росії.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

Потрібно наголосити, що рівень загрози завдання Росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін. Проте ворог атакував такі населені пункти: Катеринівка Чернігівської області; Стукалівка, Гиріне, Павлівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп'янськ Харківської області. В районі Попівки Сумської області загарбники застосували БпЛА з бойовим навантаженням.

, , та – без суттєвих змін. Проте ворог атакував такі населені пункти: Катеринівка Чернігівської області; Стукалівка, Гиріне, Павлівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп'янськ Харківської області. В районі Попівки Сумської області загарбники застосували БпЛА з бойовим навантаженням. На Куп'янському та Лиманському напрямках путінські вояки намагаються наступати, але в них нічого не виходить. Водночас противник обстріляв 18 населених пунктів: Ряниківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

та путінські вояки намагаються наступати, але в них нічого не виходить. Водночас противник обстріляв 18 населених пунктів: Ряниківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку путінські вояки здійснили декілька безрезультатних наступальних атак поблизу таких міст і сіл: Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Біла Гора, Олександро-Шультине та Нью-Йорк Донецької області.

путінські вояки здійснили декілька безрезультатних наступальних атак поблизу таких міст і сіл: Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема: Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Біла Гора, Олександро-Шультине та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти бажали здійснити прорив поблизу таких населених пунктів: Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар. Також вони атакували райони Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Водяного, Первомайського, Нетайлового, Мар'їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледару та Великої Новосілки Донецької області. Загарбники застосовували оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки.

та окупанти бажали здійснити прорив поблизу таких населених пунктів: Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар. Також вони атакували райони Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Водяного, Первомайського, Нетайлового, Мар'їнки, Георгіївки, Богоявленки, Вугледару та Великої Новосілки Донецької області. Загарбники застосовували оперативно-тактичну та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки. На Запорізькому напрямку було обстріляно понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Нескучне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам'янське Запорізької області. Було завдано авіаційного удару в районах Новополя та Червоного.

було обстріляно понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Нескучне, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам'янське Запорізької області. Було завдано авіаційного удару в районах Новополя та Червоного. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Веселе, Матросівка, Іванівка, Микільське, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Херсон та Дніпровське Херсонської області. Загалом – райони 19 населених пунктів.

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Наостанок зазначимо, що втрати окупантів від початку широкомасштабної війни станом на 26 лютого становлять 148 130 осіб. Лише за минулу добу відправилось до Кобзона 660 ворожих вояків.



Втрати ворога за рік широкомасштабної війни / Картинка 24 Каналу