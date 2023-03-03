Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, специалист по ПВО Андрей Крамаров. По его словам, очень важно, что ВСУ уничтожают такую авиацию, потому что у россиян есть дефицит пилотов истребителей. У России еще много Су-34, но неизвестно, сколько из них еще находятся в боевом состоянии.

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Крамаров отметил, что это яркая победа Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток". Он обьяснил, что самолет Су-34 оборудован ракетами Х-59. Россия использует тактическую авиацию типа Су-34 при штурмах на столкновении.

Чрезвычайно важно то, что наши зенитно-ракетные войска сбили такую цель. Как мы знаем, в России значителен дефицит кадров пилотов истребителей. Такой техники еще много в их вооружении. Но сказать, сколько на сегодняшний день Су-34 находится в боевом состоянии, мы не можем,

– заметил специалист.

Военный эксперт добавил, что во время наступления захватчики используют не только штурмовики типа Су-25 или вертолеты, но и многоцелевые истребители Су-30, Су-35 и Су-34.

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