Відповідні повідомлення з'явилися у телеграм-каналах у п'ятницю, 3 березня, інформує 24 Канал. Станом на 14:10 офіційних повідомлень від Генерального штабу Збройних Сил не було.

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Що відомо про цю авіатрощу

Як повідомили згодом російські ЗМІ, "мер" Єнакієво від окупантів Роман Храменко підтвердив падіння літального апарату. Разом з тим він заявив, що обидва льотчики авіасудна катапультувалися.

У небі над Єнакієвим збитий російський літак. Це глибокий тил, тому збили швидше за все самі росіяни своїм криворуким ППО,

– також написав у своєму телеграм-каналі журналіст Денис Казанський.