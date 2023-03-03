Про це повідомила британська розвідка. На нещодавньому заході була представлена система активного захисту (APS) Arena-E.

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Чому цю систему не встановлюють на російську техніку в Україні

Зазначимо, що Arena-E призначена для підвищення захисту бронетехніки. На рекламному банері виробники зазначають: "Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е"

Водночас у розвідці стверджують, що наразі немає жодних доказів встановлення цих систем на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила вже понад 5000 одиниць бронетехніки.

Ймовірно, кажуть у розвідці Британії, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в великих масштабах. Такі дії неможливі через загострення дії міжнародних санкцій.

Актуальні втрати окупантів на 3 березня

Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 765 загарбників.

Також Росія масово втрачає техніку. Від початку повномасштабної війни загарбники втратили:

  • танків – 3405 (+8);
  • бойових броньованих машин – 6 673 (+15);
  • артилерійських систем – 2 402 (+4);
  • РСЗВ – 484 (+4);
  • засоби ППО – 247 (+0);
  • літаків – 301 (+1);
  • гелікоптерів – 289 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3);
  • крилаті ракети – 873 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17);
  • спеціальна техніка – 230 (+0).