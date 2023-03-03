Про це повідомила британська розвідка. На нещодавньому заході була представлена система активного захисту (APS) Arena-E.

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Чому цю систему не встановлюють на російську техніку в Україні

Зазначимо, що Arena-E призначена для підвищення захисту бронетехніки. На рекламному банері виробники зазначають: "Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е"

Водночас у розвідці стверджують, що наразі немає жодних доказів встановлення цих систем на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила вже понад 5000 одиниць бронетехніки.

Ймовірно, кажуть у розвідці Британії, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в великих масштабах. Такі дії неможливі через загострення дії міжнародних санкцій.

Актуальні втрати окупантів на 3 березня

Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 765 загарбників.

Також Росія масово втрачає техніку. Від початку повномасштабної війни загарбники втратили: