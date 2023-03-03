Про це повідомила британська розвідка. На нещодавньому заході була представлена система активного захисту (APS) Arena-E.
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Чому цю систему не встановлюють на російську техніку в Україні
Зазначимо, що Arena-E призначена для підвищення захисту бронетехніки. На рекламному банері виробники зазначають: "Якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна "Арена-Е"
Водночас у розвідці стверджують, що наразі немає жодних доказів встановлення цих систем на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила вже понад 5000 одиниць бронетехніки.
Ймовірно, кажуть у розвідці Британії, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в великих масштабах. Такі дії неможливі через загострення дії міжнародних санкцій.
Актуальні втрати окупантів на 3 березня
Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 765 загарбників.
Також Росія масово втрачає техніку. Від початку повномасштабної війни загарбники втратили:
- танків – 3405 (+8);
- бойових броньованих машин – 6 673 (+15);
- артилерійських систем – 2 402 (+4);
- РСЗВ – 484 (+4);
- засоби ППО – 247 (+0);
- літаків – 301 (+1);
- гелікоптерів – 289 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3);
- крилаті ракети – 873 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17);
- спеціальна техніка – 230 (+0).