Об этом сообщила британская разведка. На недавнем мероприятии была представлена система активной защиты (APS) Arena-E.
Читайте также ВСУ значительно проредили авиапарк врага и отразили 85 атак на Донбассе: главное по возведению Генштаба
Почему эту систему не устанавливают на российскую технику в Украине
Отметим, что Arena-E предназначена для повышения защиты бронетехники. На рекламном баннере производители отмечают: "Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Е"
В то же время в разведке утверждают, что сейчас нет доказательств установления этих систем на собственную технику России в Украине, где она потеряла уже более 5000 единиц бронетехники.
Вероятно, говорят в разведке Британии, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах. Такие действия невозможны из-за обострения действия международных санкций.
Актуальные потери окупантов на 3 марта
По состоянию на 3 марта 2023 года в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 захватчиков.
Также Россия массово теряет технику. С начала полномасштабной войны захватчики потеряли:
- танков – 3405 (+8);
- боевых бронированных машин – 6673 (+15);
- артиллерийских систем – 2402 (+4);
- РСЗО – 484 (+4);
- средства ПВО – 247 (+0);
- самолетов – 301 (+1);
- вертолетов – 289 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3);
- крылатые ракеты – 873 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17);
- специальная техника – 230 (+0).