Об этом сообщила британская разведка. На недавнем мероприятии была представлена система активной защиты (APS) Arena-E.

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Почему эту систему не устанавливают на российскую технику в Украине

Отметим, что Arena-E предназначена для повышения защиты бронетехники. На рекламном баннере производители отмечают: "Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Е"

В то же время в разведке утверждают, что сейчас нет доказательств установления этих систем на собственную технику России в Украине, где она потеряла уже более 5000 единиц бронетехники.

Вероятно, говорят в разведке Британии, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах. Такие действия невозможны из-за обострения действия международных санкций.

Актуальные потери окупантов на 3 марта

По состоянию на 3 марта 2023 года в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 захватчиков.

Также Россия массово теряет технику. С начала полномасштабной войны захватчики потеряли: