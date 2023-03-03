Російська пропаганда описує цей літак як унікальну зброю, але на ділі це не зовсім так. 24 Канал зібрав для вас основні характеристики бомбардувальників Су-34.

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Можливості Су-34

Хоч Росія називає фронтовий бомбардувальник "новітньої розробкою", він створений у часи СРСР і здійснив перший політ в 1990 році. Су-34 є модифікацією більш відомого Су-27. Однак в часи нестабільності та розпаду СРСР не вдалося налагодити серійного виробництва цих літаків.

Тільки у 2014 році Росія налагодила серійне виробництво, вклавши в нього так звані нафтодолари – виручені за продаж нафти кошти.

Основні характеристики Су-34:

екіпаж – 2 людини;

бойове навантаження – 12,5 тонни;

довжина – 23,3 метра;

розмах крила – 14,7 метра;

висота – 6 метрів;

база шасі – 6,63 метра;

колія шасі – 4,4 метра;

вага порожнього літака – 22,5 тонни;

нормальна злітна вага – 38,24 тонни;

максимальна вага – 45 тонн;

максимальна швидкість на великій висоті – 1 900 кілометрів на годину;

максимальна швидкість біля землі – 1 400 кілометрів на годину;

дальність польоту – 4 000 кілометрів;

бойовий радіус – 1 100 кілометрів.

Су-34 обладнаний гарматою калібру 30 міліметрів ГШ-301 та має 12 точок підвіски. Бойове навантаження – 8 000 кілограмів різного озброєння на зовнішній підвісці.

Бомбардувальник обладнаний потужною радіолокаційною системою яка здатна розрізнити гусеничну бронетехніку на відстані до 75 кілометрів.

Приблизна вартість одного такого літака – 36 мільйонів доларів.

Бойове застосування Су-34

Уперше Росія використала ці бомбардувальники ще у 2008 році під час вторгнення в Грузі. Також їх застосовували й у Сирії. Саме тоді пропаганда намагалася створити образ могутності цього літака. Основне завдання Су-34 – завдавати високоточних ударів по противнику у тилах, на оперативно-тактичній глибині, в умовах насиченої протиповітряної оборони та протидії.

Однак пропагандистське завдання ускладнювалося тим, що у Сирії Су-34 продемонстрували те, що є не зовсім точними, коли їх застосовували для бомбардувань. Тоді літаки були набиті касетними боєприпасами, а не високоточною зброєю.

Під час вторгнення в Україну на цих літаках також не часто побачиш високоточне озброєння. Наприклад, за допомогою Су-34 на початку березня минулого року росіяни скидали фугасні бомби, вагою 500 кілограмів. До слова, саме на цьому літаку бомбардував місто горе-пілот Красноярцев, якого упіймали та передали Росії у межах обміну через пів року.

За час вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше понад 20 таких літаків. Вони є вразливими для ППО – на малій висоті їх можуть збивати переносні зенітно-ракетні комплекси, а на висотах вони досяжні для ЗРК, наприклад, радянських С-300. Найбільше таких літаків Росія втратила на Харківщині. По одному збили в Чернігові та на Київщині і ще кілька на Донеччині. Ще один Су-34 у жовтні минулого року впав на житловий будинок у Єйську.

3 березня 2023 року зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" в районі тимчасово окупованого Єнакієвого на Донеччині успішно "підрізали крила" ще одному Су-34. Один пілот загинув, а інший зазнав серйозних травм.