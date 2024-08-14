Російський літак знищили вночі 14 серпня. У Генштабі ЗСУ розповіли деталі знищення ворожого Су-34 на території Курської області.
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Сили оборони знищили Су-34 на території Курської області
Сьогодні вночі, 14 серпня, на території Курської області, що в Росії, під час виконання бойового завдання, силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник. Йдеться про Су-34.
Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно,
– додали в Генштабі ЗСУ.
Додамо, що знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34 прокоментував Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
У своєму телеграм-каналі він підтвердив факт знищення ворожого літака і заявив про "чистіше небо над Курщиною".
Сили оборони України знищили ворожий Су-34. Небо над Курщиною стало чистішим,
– ідеться в повідомленні Сирського.