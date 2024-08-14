Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше 10 вибухів. За словами міноборони Росії, вночі 14 серпня сили ППО нібито знищили 117 дронів над територією країни.

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На Саваслейці зафіксували пожежі

Після атаки дронів на аеродромі виникла пожежа. OSINT-аналітик Neonhandrail опублікував дані супутникової системи фіксації пожеж Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав, що, ймовірно, горить склад паливно-мастильних матеріалів. Він також зазначив, що відстань до Саваслейки від кордону України — близько 660 кілометрів.

Поблизу аеродрому Саваслейка зафіксували осередки пожеж / Фото: @neonhandrail

Зверніть увагу! На аеродромі Саваслейка базуються зокрема ворожі літаки МіГ-31 – вони є носіями ракет "Кинжал". В Україні під час зльотів МіГ-31 із Саваслейки регулярно оголошують повітряну тривогу.

До слова, в ніч на 14 серпня вибухи лунали не лише поблизу Саваслейки. Зокреми, за словами самих росіян, атака дронів цієї ночі на Воронезьку область була однією з найчисельніших за весь час. Ймовірно, під ударом був військовий аеродром Балтимор, що на околиці міста.