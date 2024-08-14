Як пишуть росЗМІ, під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Наразі говорять про щонайменше 10 прильотів. Тож, у коментаряж під повідомленнями про вибухи, росіяни теж буквально "вибухнули" реакціями невдоволення страху та паніки.

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До слова, губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін підтвердив інформацію про "атаку безпілотників". Він попередив росіян про ППО та засоби радіоелектронної боротьби "для придушення атаки безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Росіяни реагують на атаку

Втім, схоже, що російська ППО, як завжди підвела своїх громадян. В мережі вони обурюються, де вона узагалі. Кажуть, що емоції "задовбали", а з українськими безпілотниками "треба щось робити", бо бачте, вони "загрожують мирним людям".

Водночас були такі, які зажадали помсти і закликали до атак по Києву.

"Одне питання. Чому Київ спить спокійно? Чи не час зробити там лунний ландшафт", – уїдливо пише якийсь росіянин.

При цьому в коментарях не було жодного росіянина, який би припустив, що подібні інциденти на їх військових об'єктах тепер ставатимуться регулярно і є очевидною, адекватною реакцією на удари, які здійснюють їх військові щоночі, коли атакують Україну десятками безпілотників та ракет.

Хтось узагалі проявив креативність і вирішив допомогти російській владі знайти вихід, як протидіяти атакам. Зокрема, запропонував місцевих мисливців долучити до сил протиповітряної оборони.

"Потрібно з місцевих мисливців чергові сили ПВО по постійним місцям імовірних ударів влаштовувати", – пише росіянин.

І звісно, були ті, які обурились, що "сво", маючи на увазі війну, перекинулась на їх територію. Вони навіть іронічно запитали: "Хто ж це тут все ж сво проводить"?

І дійсно, складно не погодитись. Адже операція українських військових в Курську досить успішно просувається. Там дивись, українські захисники і до Нижньогородської області дійдуть.

Росіяни також ділилися першими емоціями після пережитого. Їх вразив звук "мопеда", а це як виявилось, був дрон, який летів над головами.

"Вночі вийшов на балкон, сиджу курю, тут почались вибухи. Я аж підскочив, чую гул, як у мопеда і бачу, що наді мною летить, с*ка, метрів 20. А я на 2 поверсі. Ось тут я і оф*гів. Вночі, темно і цей жах летить", – описав, наче кадри з трилерру, росіянин побачене сьогодні.

Інші ж обурились, як український дрон міг здолати таку відстань.

"Питання до розвідки, як бпла міг з'явитись в центрі Росії? Від кордону з Україною 2000 кілометрів і як він так летів увесь час? Чи його запустили тут диверсанти?", – вдумливо запитав допитливий користувач.

Довідково. Від Саваслейки до українського кордону приблизно 650 кілометра. На цьому аеродромі базуються в тому числі літаки МіГ-31, носії ракет "Кинжал". В Україні під час зльотів МіГ-31 із "Саваслейки" регулярно оголошують повітряну тривогу.