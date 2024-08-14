Местные жители сообщают, что слышали по меньшей мере 10 взрывов. По словам минобороны России, ночью 14 августа силы ПВО якобы уничтожили 117 дронов над территорией страны.

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На Саваслейке зафиксировали пожары

После атаки дронов на аэродроме возник пожар. OSINT-аналитик Neonhandrail опубликовал данные спутниковой системы фиксации пожаров Fire Information for Resource Management System (FIRMS) NASA.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что, вероятно, горит склад горюче-смазочных материалов. Он также отметил, что расстояние до Саваслейки от границы Украины – около 660 километров.

Вблизи аэродрома Саваслейка зафиксировали очаги пожаров / Фото: @neonhandrail

Обратите внимание! На аэродроме Саваслейка базируются в частности вражеские самолеты МиГ-31 – они являются носителями ракет "Кинжал". В Украине во время взлетов МиГ-31 с Саваслейки регулярно объявляют воздушную тревогу.

К слову, в ночь на 14 августа взрывы раздавались не только вблизи Саваслейки. В частности, по словам самих россиян, атака дронов этой ночью на Воронежскую область была одной из самых многочисленных за все время. Вероятно, под ударом был военный аэродром Балтимор, что на окраине города.