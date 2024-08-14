Місцеві жителі скаржилися на серію вибухів та пожежі, які спалахнули після атаки безпілотників. Російські телеграм-канали також публікують відео "тривожної" ночі, передає 24 Канал.

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Як минула ніч в різних регіонах Росії

В міноборони Росії заявили, що вночі російська система ППО нібито збила 117 дронів та 4 тактичні ракети "Точка-У".

Воронезьку і Курську область атакували дрони і ракети, у самому Воронежі повідомили про кілька пожеж.

37 БпЛА та чотири ракети нібито знищили над територією Курської області, ще 37 БпЛА знищено над Воронезькою областю, 17 безпілотників знищено над територією Бєлгородської області, 11 – над Нижегородською областю, 9 – над Волгоградською, 3 – над Брянською над Орловською та 1 – над Ростовською областю.

Дрони атакували аеродром "Саваслейка"

У Нижньогородській області Росії безпілотники нібито помітили над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. За інформацією місцевих жителів, в регіоні лунали приблизно 10 вибухів.

Поряд знаходиться військова авіабаза "Саваслейка", де дислокується філіал 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу і військових випробувань міноборони Росії. Повідомлялося також, що територія поряд з авіабазою "Саваслейка" зараз перекрита.

Губернатор області заявив, що у регіоні нібито працювали сили протиповітряної оборони. Вже традиційно, за його словами, постраждалих немає.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика! Дрони атакують "Саваслейку": дивіться відео

Варто зазначити, що на цій авіабазі базуються МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинжал" – цими ракетами Росія регулярно обстрілює Україну. Наразі в Росії є близько 20 винищувачів МіГ-31К. Водночас окупанти мають лише три екіпажі, які можуть застосовувати ракети "Кинджал" на Міг-31К.

Неспокійно було й у Воронезькій області

Воронезька область всю ніч перебувала під атакою БпЛА. За словами самих росіян, атака дронів цієї ночі на область була, ймовірно, найчисельнішою за весь час.

Губернатор Алєксандр Гусєв заявив, що нібито у Воронезькій області спрацювала протиповітряна оборона.

У Воронезькій області збито кілька БпЛА, попередньо, постраждалих та пошкоджень немає,

– сказав він.

Водночас місцеві пабліки писали, що під час нальоту безпілотників у Воронежі виникла пожежа. Ймовірно, під ударом був військовий аеродром "Балтімор", що на околиці міста. Телеграм-канали також публікують відео віддаленої пожежі зі звуками вибухів.

Росіяни повідомляють також про атаку дронів і вибухи в Борисоглєбську. Місто розташоване за 200 кілометрів на схід від Воронежа. Там, за даними з відкритих джерел, також розташований військовий аеродром.

Після атаки безпілотників у Воронезькій області спалахнула пожежа / Фото: росЗМІ

Що відбувалося в інших областях

Не менш "вибуховою" була ніч й у інших областях Росії. Зокрема у "славнозвісній" Курській області, за попередньою інформацією від місцевих, чули щонайменше 2 вибухи. Росіяни традиційно заявили, що протиповітряна оборона буцімто відбиває атаку українських дронів.

Телеграм-канали також повідомляли про вибух, який прогримів у Желєзногорську, що на північному заході Курської області.

Також 17 безпілотників нібито знищили над Бєлгородською областю. Росіяни заявляють, що після атаки в Шебекіно буцімто спалахнула квартира та обвалилися плити в житловому будинку. Пошкоджено лінію газопостачання, водночас постраждалих немає. Пізніше губернатор Гладков увів режим надзвичайної ситуації регіонального рівня на всій території області.