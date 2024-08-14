Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, передає 24 Канал. Зазначається, що у вищезгаданому регіоні чули декілька вибухів.

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Воронезьку область атакували БпЛА

Спершу російські канали писали про вибух, який прогримів у Желєзногорську, що у Курській області. Вже через кілька хвилин з'явилася інформація про те, що гучно було у Воронезькій області Росії, місцеві почали масово бідкатися у пабліках.

У Воронежі чули вибухи: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

Пізніше губернатор Алєксандр Гусєв прокоментував подібну атаку. Він заявив, що нібито у Воронезькій області спрацювала протиповітряна оборона, внаслідок чого "було збито декілька українських безпілотників". Точну кількість російський посадовець чомусь не назвав.

У Воронезькій області збито кілька БПЛА, попередньо, постраждалих та пошкоджень немає,

– цитують Гусєва росЗМІ.

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Детальнішої інформації стосовно цієї атаки наразі оприлюднено не було. Нагадаємо, вночі 12 серпня у Росії також гриміли вибухи. Тоді оборонне відомство країни-агресора заявило про збиття 18 БпЛА: одинадцять – над Курською, п'ять над Бєлгородською та два над Воронезькою областями.