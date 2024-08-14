Российский самолет уничтожили ночью 14 августа. В Генштабе ВСУ рассказали детали уничтожения вражеского Су-34 на территории Курской области.
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Силы обороны уничтожили Су-34 на территории Курской области
Сегодня ночью, 14 августа, на территории Курской области, что в России, во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик. Речь идет о Су-34.
Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно,
– добавили в Генштабе ВСУ.
Добавим, что уничтожение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 прокомментировал Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
В своем телеграм-канале он подтвердил факт уничтожения вражеского самолета и заявил о "более чистом небе над Курщиной".
Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34. Небо над Курщиной стало чище,
– говорится в сообщении Сирского.