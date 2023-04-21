У четвер ввечері, 20 квітня, в Бєлгороді, що на Заході Росії, було неспокійно. Прогримів потужний вибух на вулиці Ватутіна, потім інформаційні помийки ворожої держави почали писати про глибочезну вирву в центрі міста, а ще черед деякий час – з'явилися повідомлення про авіабомбу, що нібито не долетіла до Харкова. Про це інформує 24 Канал.

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"Відмовилась летіли"

Дотепер усі думали, що лише російські мобіки не хочуть воювати проти України за ілюзорні мрії свого диктатора. Разом з тим уже можна сміливо констатувати, що навіть зброя окупантів ухвалила рішення, що їй ця так звана "СВО", взагалі, – ні до чого.

Ймовірно, повітряна ціль вилетіла з Москви та мала атакувати Харківщину. Однак, вочевидь, щось пішло не за планом.

Наслідки падіння бомби в Бєлгороді: дивіться відео зі соцмереж

Водночас у соцмережах пишуть, що виконувати накази "другої армії світу" відмовилась саме російська бомба КАБ-500.

У повітряному просторі поруч із Харківською областю перебували російські винищувачі. На Харківщині було оголошено тривогу. Ймовірно, на Бєлгород впала КАБ, яку росіяни ліпили з ФАБ-500 із притаманною їм якістю,

– написав активіст та блогер Сергій Стерненко.

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Зверніть увагу! Також існувала версія, що це нібито ЗСУ вдарили ракетою оперативно-тактичного комплексу чи безпілотником "Стриж" із вибухівкою на борту по Бєлгороду. Однак невдовзі це спростували самі ж загарбники.

"Z-патріоти" не стали мовчати: у міноборони "розкаялись"

Через певний час після цього "курйозу" ворожі провоєнні телеграм-канали почали самі писати, що цю вирву в Бєлгороді спричинила ніяка не Україні, а – сама ж Росія. Пропагандистські пабліки проінформували, що це випала бомба з крила літака.

Вочевидь, тоді в міноборони Росі зрозуміли, що приховати щось без сенсу, та взяли відповідальність на себе.

Ввечері 20 квітня під час польоту Су-34 ПКС над містом Бєлгородом відбувся "нештатний спуск" авіаційного снаряда,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що загиблих внаслідок цього немає. Однак з повідомлень у мережі можна підсумувати, що натомість є 20-метрова вирва в центрі міста.

Вирва після падіння бомби в Бєлгороді / фото з ворожих телеграм-каналів

Додамо, що вибух був настільки гучним, що тремтіли будинки, повилітали вікна з осель та навіть одну машину закинуло на дах сусіднього магазину.

Що відомо про постраждалих