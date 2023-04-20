У четвер ввечері, 20 квітня, у Бєлгороді розцвіла "бавовна". Згодом анонімні телеграм-канали повідомили, що на вулиці Ватутіна неможливо не помітити величезну прірву, – інформує 24 Канал.
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Що відомо про цю "бавовну"
Як пишуть інформаційні помийки, "було гучно" близько 22:00 – навіть тремтіли будинки. Через 20 хвилин стало відомо, що це приліт біля житлового будинку. На місці падіння невідомо об'єкта утворилась величезна вирва.
У Бєлгороді після вибуху – вирва / фото з ворожих телеграм-каналів
Відомо, що через це пошкоджено чимало авто та вибито вікна в декількох житлових будинках, зокрема, на сусідній вулиці Шаландіна.
Після прильоту одна із припаркованих машин вилетіла на дах будівлі. Наразі (станом на 22:40, 20 квітня – 24 Канал) про постраждалих нічого не повідомлялося. Мешканців пошкоджених будинків евакуювали, на місці працюють екстрені служби,
– написало одне з російських ЗМІ.
Що не дивно, уже зовсім скоро після цього, близько 22:45, з'явилась "офіційна реакція" на цей "курйоз". Власне, пропагандисти написали, що мер Бєлгорода Валєнтін Дємідов та начальник управління регіональної безпеки Євгєній Воробйов перебувають на місці події. Разом з ними працюють "всі аварійні служби та оперативні служби".
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Згадаємо до цієї теми, що в Росії останніми тижнями була страшенна паніка через можливе "цвітіння бавовни". Через це навіть скасували парад на 9 травня, що громадяни ворожої держави називають "Днем Перемоги". Вочевидь, цьогоріч святкувати нема що – тому й усі заходи було скасовано.