Це сталося у російському місті Карачаєво-Черкесії. Дружина загарбника, який воює в Україні, отримала замість дров два білети в цирк. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії дружині окупанта подарували білети в цирк

Як виявилось, дружина терориста не має вдома ні душу, ні ванни, а миється вона у лазні. Жінка живе разом з двома інвалідами першої групи та 10-річною дитиною.

Спочатку дружині загарбника обіцяли привезти дрова, однак влада їй подарувала лише два квитки на циркову виставу. До того ж жінці сказали, що дров вона може і не дочекатись.

Голова сільради Сергій Корнєв, який подарував Никифоряк замість дров квитки до цирку, сказав, що дров, можливо, і не буде. Водночас очільник Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов неодноразово зазначав, що допомога сім'ям мобілізованих – пріоритетний напрям дій регіональної влади,

– зазначили у росЗМІ.

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